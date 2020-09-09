Yahşihan Belediyesine sulama arazözü hibe edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 560 bin lira değerindeki 8 ton kapasiteli sulama arazözünü araç filosuna kattı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizi ziyareti kapsamında belediyemizin sulama tankerine ihtiyacı olduğu kendisine iletmiştik. Talebimiz sonucu 560 bin liraya mal olan 2020 model 8 ton kapasiteli sulama arazözünü belediyemiz araç filosuna hibe olarak teslim almış bulunmaktayız. Verilen hibede büyük katkıları bulunan başta Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk'e ve desteklerinden dolayı Ramazan Can'a ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.