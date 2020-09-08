Yahşihan Belediyesinin park için açtığı anket sonuçlandı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından Doğanlık Mahallesine yapılacak Hazım Kutay Parkı için 4 farklı proje üzerinden düzenlenen anket sonuçlandı.

Yahşihan Belediyesi tarafından Doğanlık Mahallesine yapılacak park için 4 adet proje geçen hafta vatandaşların oylamasına sunuldu. Geniş katılımın olduğu ankette 11 bin 190 oy alan ikinci projenin yapılmasına karar verildi. Doğanlık Mahallesinde kurulacak Hazım Kutay Parkı, 7 bin metrekarelik alan içerisine yapılacak. Yeşillikler arasında kurulacak park içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, kondisyon aletleri, açık hava sinema alanı, market, kafeterya, spor alanları, voleybol, futbol, basketbol sahaları, dinlenme alanları, açık hava satrancı ve süs havuzları ile tasarlanması projede yer alıyor. Konu hakkında açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Doğanlık Mahallesine yapacak olduğumuz Hazım Kutay Park Projemizi anket üzerinden vatandaşlarımızın değerlendirmesine sunmuştuk. Buna istinaden ikinci park projemiz toplamda 11 bin 190 oy alarak birinci olmuştur. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Sizlere hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.