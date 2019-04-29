Yahşihan'da '1. Uçurtma ve Çocuk Şenliği'

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ‘1. Uçurtma ve Çocuk Şenliği' düzenlendi. Yahşihan Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar, 2 bin tane uçurtmayı semalarda uçurtarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yahşihan ilçesinde belediye başkanlığı görevine geldiği günden beri halk ile iç içe olan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu kez çocuklarla birlikte binlerce uçurtmayı Yahşihan semalarına bıraktı. Hisarköy Ormanı'nda düzenlenen ‘1. Uçurtma ve Çocuk Şenliği'ne çocukların yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte unutulmaya yüz tutmuş çuvalla atlama, yoğurt yeme ve diğer yarışmaların yanı sıra futbol ve voleybol gibi oyunlar oynandı. Yöresel sanatçılarında sahne aldığı şenlikte türküler söylendi, halaylar çekildi. Aynı zamanda katılımcılara belediye tarafından yemek ikram edildi.

Şenliğe 10 metrelik uçurtma ile katılan bir vatandaş, uçurtmanın üzerine Başkan Osman Türkyılmaz'ın ismi ve resmini yapıştırması görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşların sıcak bir ortamda gün geçirmelerini istediklerini belirten Türkyılmaz, “Çocukları mutlu etmek en büyük isteğimiz. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Tek düşüncemiz çocuklarımızın mutluluğu. Tabii ki uçurtma uçurmak da çok keyifli. Görüyorum ki halkımız bu tür organizasyonları seviyorlar ve istiyorlar. Bu kalabalık bunu gösterdi” dedi.