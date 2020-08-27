İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahşihan'da 3 mahallede düğünler yasaklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahallede düğün ve nişan gibi toplu organizasyonlar yasaklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahallede düğün ve nişan gibi toplu organizasyonlar yasaklandı.



Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ilgili alınan kararda toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin arttırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla ilçeye bağlı köylerde, sokakta ve düğün salonlarında yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit vb. toplu organizasyonlarda 28 Ağustos Cuma gününden itibarıyla yiyecek ve içecek ikramları kaldırıldığı belirtildi.



Yahşihan ilçe merkezi ve köylerinde izin verilen mekanlar dışında sokak düğünlerinin yasaklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, Bayraktepe, Doğanlık ve Seyrantepe Mahallelerinde sokak düğünlerinin kısıtlanmasına, Hacıbey, Yenişehir, Yeşilvadi, Emirler, Erenler, Kadıoğlu ve Alaaddin Mahallelerinde de düğünlerin 4 saat ile sınırlandırılmasına karar verildi.


Covid-19 tedbirlerine uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.