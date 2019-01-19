Yahşihan'da AK Parti miting havasında seçim bürosu açtı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışı, binlerce kişinin katılımı sonucunda miting havasında geçti.

AK Parti Yahşihan Belediye Başkan Adayı Ahmet Sungur'un seçim bürosu açılışına AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, partililer ve binlerce kişi katıldı.

31 Mart yerel seçimler kampanyası kapsamında, seçim bürosunun açılış töreninde konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. İşte aday adaylarımızın hepsi burada, hepsi adayımızın yanında, hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanın da. İşte biz böyle büyük bir aile olduğumuz için kurulduğumuz günden beri iktidarız. Bu ülkeye hizmet ediyoruz. Türkiye'nin ümidiyiz, Türk insanının ümidiyiz, ümmetin ümidiyiz, mazlumun ümidiyiz. Biz bu dünyada, bu bölgede, Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle dünyaya vicdan verecek gücün temsilcileriyiz. Hizmet; bizler AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın, liderimizin ve davamızın neferleriyiz. Bu yola çıktığımızdan günden beri gerek şehrimizde gerek ülkemizde gerek bölgemizde nizam için intizam için ahlak için çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hep iddialı olduk”

AK Parti'den 3'üncü dönem yeniden aday olan Ahmet Sungur, 2009'da başlayan serüvenin, 2014'de ve halkın desteği ile genel merkezin teveccühü ile yine aday olduğunu ifade ederek, “Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra siz seçmenlerimiz olarak üzerinize düşeni yapacaksınız, inşallah. Biz her şeyin en güzelini yapmaya çalıştık. Hep iddialı olduk. İddiamız; Yahşihan'ı en güzel şekilde nerelere getirmemiz oldu. Allah'a şükür, her zaman başardık” diye konuştu.

Boş vaatler sıkıntılı işler olduğunu kaydeden Sungur konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim kampanyamızı başlattık, çok güçlüyüz. İmkanlarımız var, devlet imkanları elimizde, hükumetin imkanları elimizde, ancak nerede ne söylenmesi gerektiğinin farkındayız. Kimseye boş söz, boş vaat vermiyoruz. Tecrübe; çıraklık, kalfalık, ustalık yaptığın ile değil, sözle de tecrübe olmak gerekir. İnsanların karşısına çıkarken neleri vaat ettiğin, neleri gerçekleştirdiğin gerçekten çok önemlidir. Biz onun için gittiğimiz yerde boş vaatler vererek oyunu, desteğini istemiyoruz. İnsanların samimiyetine güveniyoruz, samimi olmasını istiyoruz. Çünkü; biz onlara her şeyimizle samimi olarak davranıyoruz.”

Konuşmasının sonunda Yahşihan'ın geliştiğini ve çok yatırım yapıldığını kaydeden Sungur, “Biz Kırıkkale'deki en büyük ilçe vaziyetine geldik. Bunlar çok kolay olmadı. Bizim 2014 de vaat edip yapamadığımız bir tek camimiz kaldı. Allah nasip ederse 2019'un yaz ayında o camimizle ilgili o ilk kazmayı vuracağız, temelini atacağız. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Yine malumunuz şehrimiz bir üniversite şehri. 2014 seçimlerinde terminal sözü vermiştik, çok şükür o da bitti. Biz ruhsatını verdik, şu anda Ulaştırma Bakanlığından almamız gereken 'T' belgesi var. İnşallah en kısa zamanda 'T' belgesini alıp, seçimlere yetiştireceğiz. Binayı da zaten bitirdik. Bizim 2019'un Yahşihan'la ilgili altyapıların bittiği, üst yapıların bitmiş olduğu ve helalliğimizi alarak sizlerin arasından ayrılmış olduğum bir yıl olacak” şeklinde konuştu.