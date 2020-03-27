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Yahşihan'da korona virüse karşı dezenfektan standı kuruldu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan ettiği seferberlik kapsamında insan yoğunluğun en çok olduğu noktalara dezenfektan standı kurdu.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan ettiği seferberlik kapsamında insan yoğunluğun en çok olduğu noktalara dezenfektan standı kurdu.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüse karşı Yahşihan Belediye Başkanlığınca, seferberlik başlatıldı. İlçe merkezindeki insan yoğunluğun yoğun olduğu noktalara dezenfektan standı konuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde toplu kullanım alanlarında insan sağlığı tedbiri için el hijyenini arttırmak amaçlı dezenfektan standı konularak Korona virüsüne karşı tedbirleri en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı mutlu ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

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