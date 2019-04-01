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Yahşihan'da MHP kazandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı MHP’nin adayı Osman Türkyılmaz oldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı MHP'nin adayı Osman Türkyılmaz oldu.



Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Osman Türkyılmaz yüzde 50.50 oranla belediye başkanı seçilirken, 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan AK Parti'nin adayı Ahmet Sungur ise yüzde 39.75 oranla seçimi kaybetti. İYİ Parti'nin adayı İsmail Dursun Kuzucuk'da yüzde 8.60 oranda oy aldı.



Yahşihan'ın yeni belediye başkanı Osman Türkyılmaz, “Sevgili hemşehrilerim çok teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Yahşihan'da herkese eşit mesafede olup, eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Değerli hemşehrilerim iyi ki varsınız, iyi ki bizi desteklediniz. Çok teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum” dedi.

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