Yahşihan'da su tarifelerinde indirim

31 Mart seçimleri öncesinde ilçe halkına verdiği vaatler arasında "su tarifelerinde indirim" sözünü yerine getiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan ayı öncesi yaptığı meclis toplantısında 2,83 TL olan 1-40 ton arası su ücretini 2,36 TL'ye indirme kararı aldı.

Yahşihan Belediyesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında mesken ve iş yerlerinde kullanılan su ücretlilerin de ciddi indirime gidildi. Su tarifesi ücretleri ile birlikte su abonelik ücretleri de düşürüldü. Yeni tarifeye göre 2.83 lira olan 1-40 ton arası su ücreti 2.36'ya, 4,25 lira olan 40-50 ton arası su ücreti 2,77'ye, 4,72 olan 50-70 ton arası su ücreti 3,14'e ve 5,43 lira olan 70 ton ve üzeri su ücreti 3,63'e oy birliğiyle fiyat indirme kararı alındı.

Diğer taraftan su abonelik ücretlerinde de indirime giden Yahşihan Belediyesi 0-50 metrekare bir mesken için abonelik ücreti 900 liradan 590 liraya, 51-100 metrekare mesken için bin 300 liradan 885 liraya, 101-150 metrekare mesken için bin 700 liradan bin 180 liraya ve 151 metrekare üzeri meskenler için de 2 bin liradan bin 475 liraya düşürüldü. Bahçe aboneliği ise 600 liradan 295 liraya indirildi.