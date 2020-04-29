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Yahşihan'da taziye evi bayrama hazır

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 19 Şubat tarihinde yapımına başlanan taziye evinin Ramazan Bayramına kadar bitirileceğini açıkladı.


Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kadıoğlu Köyü'nde bulunan Yahşihan Mezarlığına yapılacak taziye evinin Ramazan Bayramına kadar bitirileceğini söyledi. İnşaat alanına giderek çalışmaları yerinde inceleyen Türkyılmaz, henüz tamamlanmamış olan taziye evinin fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Estetik mimarisiyle dikkat çeken taziye evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yapım çalışmaları hala devam eden taziye evinin temeli 19 Şubat tarihinde atılmıştı.


“İlçemize hayırlı olsun”


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Temelini 19 Şubat 2020 tarihinde atmış olduğumuz taziye evini, Allah nasip ederse Ramazan Bayramında bitireceğiz. İlçemize hayırlı olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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