Yan yatan motosikletten yola savrulan kurye yaralandı

Kırıkkale'de yemek siparişi taşıyan kurye, yan yatan motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteriye sipariş taşıyan S.E.B. idaresindeki 71 AFC 558 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yan yattı. Motosikletten düşen sürücü ise yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralana sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.