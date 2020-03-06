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Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de yangında mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de yangında mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çallıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan Cem Yamanel (35) isimli engelli vatandaş, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Yamanel'i evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sonucunda yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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