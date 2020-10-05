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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.


Bahşılı ilçesinde arazide yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde yaralı halde duran şahini fark etti. Bilgi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahini bulunduğu yerden alarak tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı şahin, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

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