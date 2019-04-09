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Yaralı Turna tedavi edilip doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan Turna, hayvan hastanesinde tedavi edildikten sonra doğaya salındı.


Delice ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde yüksek gerilim hatlarına takılma sonucunda yaralanan Turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından Veteriner Fakültesi ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Daha sonra bir süre gözetim altında kalan Turna tekrardan doğaya salındı.


Turnaların Tatlıcak köyü mevkisinde bulunan küçük sulak alanı Kırşehir Seyfe Gölü ve Kayseri Sultan Sazlığına göçleri esnasında dinlenme ve beslenme amacıyla bir süreliğine kullandıkları gözlendiği bildirildi.

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