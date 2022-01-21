Yarıyıl tatilinin son dersi: 'Bir Bir İki, 112'

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri, yarıyıl tatilinin son dersinde "Acil Çağrı Numarası" hakkında bilgilendirildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile içerisinde "112 Sınıfları" projesi hayata geçirildi. Yarıyıl tatilinin son dersinde ise anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi anlatıldı. Öğrenciler, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve 112 kıyafetleri ile derse katıldı. Derste çocuklara "Bir Bir İki, 112" Acil Çağrı Merkezi numarası hakkında bilgilendirilme yapıldı. Bütün anaokullarında açılacak "112 Sınıfları" projesi sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi, teorik ve uygulamalı olarak anlatılacak.

İlk "112 Sınıfı", Şehit Mustafa Nohut Anaokulunda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay ve öğrenciler tarafından açıldı. Açılışta açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "112 Sınıfı" projesini bütün okullarda açılacağını ifade ederek, "Kırıkkale ili olarak 112 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatımızın işbirliği içerisinde bütün anaokullarımızda birer 112 sınıfı oluşturduk. 112 hizmeti malumunuz olduğu üzere İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla itfaiye teşkilatımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, orman teşkilatımız ve Acil Sağlık Hizmetleri bir tek numarada birleşti" dedi.

"Özellikle görsel hafızayı kuvvetlendirilecek"

112 Acil Çağrı Merkezleri'nin temel ve elzem bir hizmet olduğuna değinen Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız jandarma bölgesinde de olsa emniyet bölgesinde de olsa veya orman yangını ihbarında ve kaza ihbarında bulunduğu zaman sadece bir numarayı kullanıyor. O da 'Bir Bir İki, 112' Acil Çağrı numarası. Temel bir hizmet acil bir durumda elzem bir hizmet. Bu münasebetle biz bu farkındalığı çocuklarımıza kadar okuma yazmayı henüz kavramamış okul öncesi eğitimde de bu çocuklarımızın bu kazanımını elde etmek istedik. Bu münasebetle özellikle görsel hafızayı kuvvetlendirecek görsel hafızalarla bu sistematiği anlatacak grafiklerle tasarımlarla ve bu çağrı hizmetinin paydaşlarının bizzat okullara gelerek verdikleri hizmeti sunumuyla çocuklarımızın bu kazanımını elde etmesini istiyoruz."

"1 saniyenin altında çağrılara cevap veriliyor"

Tekbıyıkoğlu, "Bununla beraber de çocuklarımızı 112 Acil Çağrı Merkezimize de bir ziyarette bulunacaklar. Oradaki iş akışını da yerinde görmüş olacaklar. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ilimiz gerçekten en hızlı iller içerisinde. 0.6 saniye, yani 1 saniyenin altında çağrılara cevap veriliyor. Yönlendirilmesi yapılıyor ilgili görevli arkadaşımız bu gelen ihbarı değerlendiriyor ve diğer kamu hizmeti sağlayan arkadaşlarımıza yönlendiriyorlar" diye konuştu.