Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis memuru, evden çıkmak istemeyen yaşlı adamın üşümemesi için sobasını yaktı. Başka bir evde de mahsur kalan bir ailenin 8 çocuğu ise sabah okula gidemedi.

Kırıkkale'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprü yapım çalışmaları sırasında toprak çökmesi sonucu 20 metrelik dev çukur oluştu. Trafiğe kapanan yolun tekrar açılması için karayolları ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında kanalizasyon hattının patlamasından dolayı bazı evler sular altında kaldı. Tek katlı evde yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki engelli Mehmet Yılan'ı evden çıkarmak için 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri evden çıkartmak için seferber oldu. Ekiplerin saatlerce ikna çabalarına rağmen evden çıkmayan 70 yaşındaki dedenin üşümemesi için polis memuru sobasını yaktı. Diğer taraftan evlerinde mahsur kalan 10 nüfuslu bir ailenin 8 çocuğu da sabah okula gidemedi. Ekipler evleri esir altına alan suyun boşaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.