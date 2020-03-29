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Yaşlı insan kılığına giren baba ve minik oğlu 'evde kal' dedi

Kırıkkale’de korona virüs salgınına dikkat çekmek isteyen baba ve küçük oğlu, çektikleri video ile ’evde kal’ çağrısında bulundu.

Kırıkkale'de korona virüs salgınına dikkat çekmek isteyen baba ve küçük oğlu, çektikleri video ile 'evde kal' çağrısında bulundu.


İlk kez Aralık ayınca Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs, dünya çapında yayılmaya ve ölümlere neden olmaya devam ediyor. Milyonlarca insanı tehdit eden salgına karşı kurumlar da tedbirler alıyor. Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren kurumlar tarafından zorunlu olmadıkça sokağa çıkma ve 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Kırıkkale'de yaşayan Tuncay Yazan ile 5 yaşındaki oğlu Ahmet Görkem Yazan, hem salgına hem de uyarılara aldırış etmeyenlere dikkat çekmek amacıyla kısa bir video çekti. Yaşlı insan kılığına bürünerek dışarı çıkan babasına 'Hastalık var bilmiyor musun, neden dışarı çıktın?' diyen 5 yaşındaki Görkem, babasıyla birlikte Türk bayrağı açarak 'evde kal' kampanyasına destek verdi.

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