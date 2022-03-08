Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan M.Ü. (85) ve N.E.'nin (76) evine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 şahıs, kadınların altın bilezik ve yüzüklerini gasp etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve bekçi sevk edildi. Yapılan teknik fiziki takip neticesinde İİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö. isimli şüpheli şahısları yakaladı. Emniyete götürülen 2 şahsın üzerinde 5 bin 650 lira bulundu. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.