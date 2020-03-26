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Yaşlı kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Kırıkkale’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü insanların korunması amacıyla yaşlı insan kıyafeti giyen anaokulu öğrencileri, "evde kal" çağrısında bulundu.

Kırıkkale'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü insanların korunması amacıyla yaşlı insan kıyafeti giyen anaokulu öğrencileri, "evde kal" çağrısında bulundu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyada hızla yayılıp Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan için dışarı çıkma sınırlandırması getirildi. Kırıkkale'de yaşlı insan kılığına bürünen minik öğrenciler ise, Kovid-19 salgınına karşı insanların korunması için hazırladıkları video ile "Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı. Etiler Altan Çamkara Anaokulu öğrencileri, 65 yaş ve üstü büyüklerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Miniklerin duyarlı davranışı izleyenlerce takdir topladı.

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