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Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

Kırıkkale’de, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü komşuları için balkonundan konser verdi.

Kırıkkale'de, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü komşuları için balkonundan konser verdi. Müziği duyan iki genç de kaldırımda çiftetelli oynadı.


Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesindeki Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan çıtı lakaplı müzisyen Murat Temür, sokağa çıkamayan komşularına moral olması için terasta konser verdi. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelere çıkarak müziğin ritmine ayak uydurdu. Müziğin sesini duyan iki genç de kaldırımda çiftetelli oynadı. Bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti.

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