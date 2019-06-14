Yaz tatiline girerken temizlik yaptılar

Kırıkkale'de bir grup öğrenci yaz tatiline girerken belediye temizlik görevlileriyle birlikte farkındalık oluşturmak için sokak süpürüp, çöp topladı.

Kırıkkale Çocuk Hakları İl Komisyonu Üyesi çocuklar temizlik projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için Kırıkkale Belediyesi temizlik işleri personeli ile birlikte Hüseyin Kahya Parkı'nda çöp toplayıp, temizlik yaptılar. Temizlik çalışmasının ardından Çocuk Hakları İl Komisyonu Üyesi Çocuklar şu mesajı verdi: “Bizler sadece eğitimlerimize önem vermiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle emeğe de, insana da saygılıyız. Bu nedenle bugün belediyemizin temizlik işçileri ile birlikte Hüseyin Kahya Parkı'nı temizledik. Emeklerini bizlerle paylaştıkları için belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Temizlik personelleri ise çalışmalarından ve farkındalık projelerinden dolayı Çocuk Hakları İl Komisyonu Üyesi Çocuklara teşekkür etti.