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Yeniden başkan seçilen Dedelioğlu kurban kesti

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde AK Parti’den 3.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti'den 3. kez Belediye Başkanı seçilen Ali Dedelioğlu, kurban kesti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Ali Dedelioğlu, itfaiye amirliği garajında personeline kurban kesti. Belediye personelinin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Dedelioğlu, "Personelimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Gece-gündüz durmadan, yorulmadan benimle beraber mücadele eden ekip arkadaşlarım sayesinde ve Baliseyh halkı bizi Cenab-ı Allah'ın da yardımıyla üçüncü kez Balıseyh'e hizmet etme fırsatı verdi. Rabb'ime hamdüsenalar olsun" dedi.

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