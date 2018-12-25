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Yolda kalan aracı belediye başkanı itti

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, otomobiliyle yolda kalan genci fark edince personeliyle birlikte aracı itti.


Kırıkkale'de İzmir Caddesi'nde aracı arıza yapınca yolda kalan sürücünün imdadına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yetişti. Başkan Saygılı, beraberindeki Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Özkan ile birlikte aracı itti.


Gencin aracını itmeye başlayan Saygılı, bir ara gence, “Nereye kadar itelim?” sorusunu yöneltti. Gencin ise “Sanayiye kadar Başkanım!” şeklindeki esprili cevabı gülüşmelere neden oldu. Başkan Saygılı bu davranışından dolayı vatandaşların takdirini topladı.

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