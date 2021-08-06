Yoldan çıkan otomobil toprak alanda takla attı: 5 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin toprak alanda 125 metre ilerledikten sonra takla atarak durabildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.40 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 34 DHG 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 125 metre toprak alanda ilerleyen otomobil, takla atarak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ş. ile birlikte S.Ş., E.Ş., T.Ş. ve Z.Ş. olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.