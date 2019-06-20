Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale'de 2 gün önce şiddetli yağan yağmur nedeniyle Yozgat-Ankara-Samsun Karayolundaki beton menfezin çökmesi sonucu tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol, 1 günlük çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kırıkkale'nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde 2 gün önce etkili yağan yağmur sonrasında Yozgat-Ankara-Samsun Karayolunun altından geçen beton menfezin çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Araçların geçişi ise trafik polisi kontrolünde alternatif yollardan sağlandı.

Selin zarar verdiği bölgede 1 günlük çalışma yapan Karayolları ekipleri, beton menfezi onardı, iş makineleriyle çöken yolda asfalt kaplama yaptı. Daha sonra yapılan yol onarım çalışmalarının ardından Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.