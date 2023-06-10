Yunanlı milli sporcu Arvanitou: "Türkiye ile gurur duyuyorum"

Kırıkkale'de organize edilen uluslararası "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" bisiklet yarışlarının ilk etabı tamamlandı. Elit erkeklerde birinci olan Yunanistan milli takım sporcusu Nikiforos Arvanitou, yarışların mükemmel olduğunu belirterek, "Her şeyi mükemmel olan Türkiye ile gurur duyuyorum" dedi.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" yarışlarının birinci gün etabı tamamlandı. "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen yarışların ilk startını Vali Bülent Tekbıyıkoğlu verdi. Yerli ve yabancı sporcular, şehrin tarihi varlılarının ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgelerde pedal çevirdi.

Elit erkekler grubunda yaptığı atakla galibiyete giden Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou'nun ardından Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Burak Abay ikinci sırayı alırken, Spor Toto CYCLİNG TEAM sporcusu Ahmet Örken ise az bir farkla üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Serdar Gedik birinci, Bulgar sporcu Radostin Zlatev ikinci, Taşkent Spor Kulübünden İbrahim Hamdi Şekerci üçüncü tamamladı.

Yarışlarda derece alan sporcuların madalyaları Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, kaymakamlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından verildi. Genel klasmanda en iyi zamana sahip Yunan sporcu Arvanitou, hak kazandığı sarı mayoyu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'ten aldı.

Yunanistan milli takım sporcusu Nikiforos Arvanitou, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini çok iyi hissettiğini belirterek, Türkiye'de katıldığı yarışların mükemmel olduğunu söyledi.

Bu tür yarışlarda yer almanın tüm sürücülerin hayali olduğunu ifade eden Arvanitou, "Bu yarışta yer almak tüm sürücülerin her zaman hayalidir. Organizasyon mükemmel. Böyle bir yarışı bu kadar organize yapabilen ve her şeyi mükemmel olan Türkiye ile gurur duyuyorum. Herkes hoş karşıladı, herkes çok iyi" diye konuştu.

Genç erkeklerde birinci olan Serdar Gedik ise, "Rakipler çok zorluydu. Baya bir güzeldi. Şu ana kadar ki yarışlardan daha uzun kilometreydi. Zorlu bir yarıştı ama güzel bitti" dedi.

Pazar günü düzenlenecek organizasyonda da elit erkekler 164 kilometre ve genç erkekler 116 kilometre yol yarışları koşulacak, saat 10.30'da ise halk turu yarışı yapılacak.