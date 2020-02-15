Yurt dışından getirilen çay paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Kırıkkale'de, yurt dışından kente satış için uyuşturucu madde getirildiği ihbarını alan narkotik polisi, durdurduğu araçta narkotik dedektör "Adam" isimli köpek ile birlikte yaptığı arama sonucu çay paketlerine gizlenmiş esrar, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. isimli şahsın yurt dışından Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilen araç, Yahşihan Yurtkur Caddesi üzerinde durduruldu. Aracın içerisindeki E.K., O.K., E.A. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Çay paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Emniyet Müdürlüğü garajına çekilen araçta arama yapıldı. Narkotik Şubesi bünyesindeki dedektör "Adam" isimli köpeğin de kullanıldığı aramada E.K.'ya ait valizin içindeki 4 çay paketine gizlenmiş 392,31 gram tabaka halinde esrar, 9,08 gram kokain ve 39,4 gram Skunk ile 2 adette hassas terazi ele geçirildi. O.A. isimli şahsın ikametinde de arama yapan narkotik polisi, 1 adet çalıntı tabanca, tabancaya takılı boş şarjör, 50 adet 9x9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet hassas teraziye el koydu.

1 kişi tutuklandı

Narkotik Şubeye götürülen 4 şahsın ifadesi alındı. E.A. ile A.K.'ya "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheli O.K. de adli kontrol kararıyla salıverildi.