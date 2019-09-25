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Yüzyıllar boyunca ayakta kalan Çeşnigir Köprüsü turizme kazandırılıyor

Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan, Büklükale mevkisinin Selçuklu yadigarı tarihi Çeşnigir Köprüsü ve çevresinin turizme kazandırılması çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan, Büklükale mevkisinin Selçuklu yadigarı tarihi Çeşnigir Köprüsü ve çevresinin turizme kazandırılması çalışmalar devam ediyor.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 'Çeşnigir Kanyonu Projesi' kapsamında devam eden ulaşım, yürüyüş ve bisiklet yolu ile seyir terası ve kamp alanının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Daha sonra sahil yolunda yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Sezer, çalışmalara ilişkin olarak yetkililerden bilgi aldı. Göreve geldiği günden itibaren projenin hayata geçirilebilmesi için yoğun bir mesai yapan ve yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Sezer, Çeşnigir Kanyonu Projesi'nin Kırıkkale'ye değer katacağını ifade etti.


Vali Sezer'e incelemelerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş ile Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir'de eşlik etti.

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