Zabıta kıyafetli belediye başkanı denetim yaptı

Karşılarında zabıta kıyafetli belediye başkanını gören esnaflar ise şaşırıp kaldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi ekmek fırınlarına ve unlu mamül üretimi yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdiği periyodik denetimlerini 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı. Vatandaşların aldığı gıda ürünlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekibiyle birlikte denetimlere katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz giydiği zabıta kıyafetiyle görenleri şaşırttı. Başkan Türkyılmaz, sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi için ekmek ve unlu mamül üretimi ile satışının yapıldığı işletmelerde, ürünlerin gramaj, hijyen ve etiket kontrollerini gerçekleştirdi.

Ramazan ayı öncesi denetim yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Bu ay vesilesiyle vatandaşlarımız, Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için fırın ve pastanelerimizi denetledik. Fırıncı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir hazırlık yapmışlar. Bazı yerlerde görmüş olduğumuz ufak eksiklikler var. Yasal işleme başlamadan önce gereken tutanakları tuttuk ve süre verdik. Arkadaşlarda bizlere söz verdiler, gerekli çalışmaları yapacaklar. Burada önemli olan vatandaşın sağlıklı bir ürün yemesi için hem fırıncı arkadaşlar hem de belediye başkanı olarak ben 7/24 emirlerindeyim. Biz burada hizmet için varız, makama oturmak için gelmedik. İlçemiz için her an her yerde olacağız. Tebdili kıyafet ile vatandaşımızın emrindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizlerden daha önemli. Fırınımızda gramajı açısından sorun yok. Ufak tefek şeyler var. Ben firma sahiplerine güveniyorum en kısa zamanda zabıta yönetmeliğine uygun şekilde hazırlayacaklarına inanıyoruz” dedi.