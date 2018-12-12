Zabıta memuru kazada hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Adem Altın (50), kullandığı 71 AAC 705 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle aracın içinden fırlayan Altın, olay yerinde hayatını kaybetti. Altın'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.