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Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.



Maçtan dakikalar:


15. dakikada ceza sahasında kaleci Harun'u geçen Pawlowski'nin vuruşunda top direkten döndü.


42. dakikada Kenan'ın kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Raman Chibsah


topu ağlarla buluşturdu. 0-1


49. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pawlowski kaleci Harun'u geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2


62. dakikada rakibinden sıyrılan Furkan'ın ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3


64. dakikada soldan rakibi geçerek atak yapan Furkan'ın pasında topla buluşan Jefferson skoru belirleyen isim oldu. 0-4



Stat: Kırıkkale Başpınar


Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay


Kırıkkale BA: Bekir, Adem, Gökhan, Eray (Fatih dk. 56), Muhammet (Onur dk. 46), Mehmet, Savaş, Şerif (Adem dk. 80), Mehmet, Cengizhan, Eren


Yedekler: Bülent, Orçun, İbrahim


Teknik Direktör: Hasan Basri Kara


Gazişehir Gaziantep FK: Lodygin, Ulaş (Sefa dk. 83), Kubilay, Kenan, Jefferson, Raman Chibsah (Hamza dk.78), Olkowski, Furkan, Mehmet, Ali (Hasan dk. 46), Pawlowski


Yedekler: Günay, Mehmet


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Raman Chibsah (dk. 43), Kenan (dk. 49), Mehmet (dk. 62), Jefferson (dk. 64) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı kartlar: Kubilay, Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Mehmet (Kırıkkale BA)

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