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12 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Kırklareli’de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırklareli'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.


Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince, "kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara" yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve bir yılı aşkındır firari olan İ.D. yakalandı. Hırsızlık suçundan 15 ayrı kaydı bulunan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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