15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu

Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde 15 Temmuz 2019 pazartesi günü öğle namazına müteakiben düzenlenen tüm şehitler için mevlid-i şerif okundu. Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal tarafından okunan mevlid-i şerifin ardından Müftü Uysal vatan sevgisi, millet olma bilinci ve 15 temmuz gecesi yaşananlara dair konuşmalar yaptı.

Programın ardından vatandaşlara şehitlerimiz hayrına lokum ikram edildi.