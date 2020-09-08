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150 torba çöple böyle tepki gösterdiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri piknik alanında topladığı 150 torba çöple Trakya usulü tepki gösterdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri piknik alanında topladığı 150 torba çöple Trakya usulü tepki gösterdi. Bir araya getirilen 150 torba çöple, ‘Ayıp beya' tepkisi havadan görüntülendi.


Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri tarafından piknik alanında hafta sonu temizlik işlemi gerçekleştirildi. Temizlik sonunda belediye işçilerince toplamda 150 torba çöp toplandı. Belediye temizlik ekipleri, çöpleri gelişi güzel atan vatandaşlara mesaj vermek için Trakya şivesi ile mesaj verdi. Bir araya getirilen 150 torba çöp ile ‘Ayıp beya' yazısı ve üzgün yüz koreografisi oluşturuldu. Trakya şivesi ile atıklarla verilen mesaj havadan da görüntülendi.

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