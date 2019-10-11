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18 aylık Fatmagül bebeğe son veda

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üzerine televizyon ünitesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 aylık bebek Fatmagül Erdoğan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerine televizyon ünitesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 aylık bebek Fatmagül Erdoğan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Lüleburgaz'da dün saat 16.30 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'ndeki evlerinde oyun oynayan 18 aylık Fatmagül Erdoğan'ın üzerine televizyon ünitesi düşmüştü. Kaza sonucu hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan minik Fatmagül, bugün gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Fatmagül Erdoğan Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan acılı baba Ulaş Erdoğan'ın cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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