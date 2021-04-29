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18 günlük “tam kapanma” başladı

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanacak olan 18 günlük “tam kapanma” bugün saat 19:00 itibariyle başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Bununla birlikte 17 günlük “tam kapanma” saat 19:00 itibariyle başladı. Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli'nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde kısıtlamaya uyulduğu gözlemlendi. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.


17 günlük “tam kapanma” 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

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