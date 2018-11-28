250 ülkeden getirilen oyuncak bebekler Kırklareli'nde sergilendi

4 kıtaya ait geleneksel kıyafetli ve 26 yılda oluşturulan 250 oyuncak bebek Kırklareli'nde sergilendi.

Edirne İdare Mahkemesi'nde görevli Hakime Meltem Dağaşan'ın dünyanın çok sayıda ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan “Geleneksel Kıyafetli Dünya Bebekleri” koleksiyonu Olgunlaşma Enstitüsü binasında sergilendi.

Sergide Hakime Dağaşan'ın dört bir kıtadan; Türkiye, Özbekistan, Fransa, Malta, Grönland, Küba, Ekvator, Meksika, Gürcistan, Kazakistan, Hindistan, Peru, Brezilya gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli 250 bebek yer alıyor.

Sergiye, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.