3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nde ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Kırklareli'nde 3.'sü düzenlenen Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Kırklareli'nde tarımsal ürünleri tanıtmak amacıyla 3.'sü düzenlenen Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nde Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde korkulukların yer aldığı ayçiçek tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevrildi. Fotomodeller, yağlı güreş pehlivanları ve bando ekibinin bulunduğu festivalde ülkenin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçıları en güzel kareyi yakalamak için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

İstanbul'dan festival için gelen fotoğrafçı Caner Öztop, “Temmuz ayının sonları ayçiçeği mevsimi olduğu için sabahın erken saatlerinde 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nde yerimizi aldık. Model arkadaşlarımızla çekimlerimizi yapıyoruz. Güzel kareler yakaladık ve bu sayede ayçiçek tarlalarını ölümsüzleştirdik” dedi.

3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nin öncüsü ve Pavli Kurgusal Fotoğraf Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, köy halkı ile festivali tertiplediklerini belirterek, “Ayçiçeklerinin açılışına, varlığına ve güzelliğine sunduğumuz bir saygı duruşudur aslında bu. Burada onlarca farklı güleç korkuluk var. Bizler bu etkinliğimizi köy halkı olarak tertip ediyoruz. Etkinliğimizin içeriğinde fotoğraf atölyeleri, doğal setler, beraberinde bando hatta davul zurna ekibi dahi bulunuyor. Bundan sonra da her yıl yapmayı planlıyoruz. Topraklarımızın güzelliğini, tarımsal ögelerin değerini ön plana çıkararak, yad ederek, üretimle sanatla iç içe bir etkinlik çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.