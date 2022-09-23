İhlas Haber Ajansı

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3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ’da evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ'da evinde yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen E.H. hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla E.H., Tekirdağ'da evinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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