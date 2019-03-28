39 Burda araç kampanyasında mutlu son

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 39 Burda alışveriş merkezinde noter huzurunda yapılan çekilişin talihlisi aracını teslim aldı.

5 Kasım–5 Şubat tarihleri arasında katılımları gerçekleştirilen araç kampanyası çekilişi 14 Şubat tarihinde alışveriş merkezi ortak alanında noter eşliğinde yapıldı. Çekilişin talihlisi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Çiğdem Özen oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen çekiliş ile asil talihli olarak belirlenen Çiğdem Özen'e gerekli evrak işlemlerinin tamamlanmasından sonra 39 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan tarafından aracı teslim edildi.

Aracını teslim almaya eşi ve çocukları ile gelen Çiğdem Özen mutluluğunu dile getirirken bundan sonra yeni araçları ile 39 Burda'ya daha rahat ve konforlu geleceklerini de sözlerine ekledi.