39 Burda AVM'den annelere çok yakışacak sürpriz

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, alışveriş yaparken kazandırmaya devam ediyor. Anneler Günü'ne özel 10-12 Mayıs tarihleri arasında aynı gün içinde yapılacak toplamda 350 TL'lik alışverişlerde 39 Burda AVM, ziyaretçilerine gümüş kolye hediye ediyor.

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Anneler Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor.

10 - 12 Mayıs tarihleri arasında aynı gün içinde toplamda 350 TL tutarında alışveriş yapan 39 Burda AVM ziyaretçileri, sürpriz Anneler Günü hediyesi olan incili ya da yonca kolye kazanma fırsatını yakalayacak. 39 Burda AVM, Emin Kuyumculuk'tan hediye edilecek, stoklar ile sınırlı ve her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği Anneler Günü kampanyasına tüm Lüleburgazlıları davet ediyor. Detaylı bilgiye http://www.39burda.com/ internet sitesinden ulaşabilecek.