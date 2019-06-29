İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

39 Burda, öğretmenleri ağırladı

39 Burda AVM, yaz tatili öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni Cinemapink salonlarında sinema keyfi ile buluşturdu.

39 Burda AVM, yaz tatili öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni Cinemapink salonlarında sinema keyfi ile buluşturdu.


Lüleburgazlılara sunduğu eğlenceli ve ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni ağırladı. Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında motivasyon etkinlikleri ile 39 Burda AVM'de sinema keyfini yaşayan öğretmenler, eğlenceli bir gün geçirdiler.


39 Burda AVM, geleceğin ışıklarını yetiştiren değerli öğretmenlere, yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.