İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

39 Burda'da hıdırellez etkinlikleri

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya’nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hıdırellez’de ziyaretçilerini dilek ağacı etkinliği ile karşılayacak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hıdırellez'de ziyaretçilerini dilek ağacı etkinliği ile karşılayacak.


39 Burda AVM, 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek dilek ağacı etkinliği ile Hıdırellez'i ziyaretçileri ile birlikte kutluyor. Dilek ağacına 39 Burda logolu kartlarla asılan dileklerden bir tanesini 39 Burda AVM gerçekleştirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.