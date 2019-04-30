39 Burda'da hıdırellez etkinlikleri

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hıdırellez'de ziyaretçilerini dilek ağacı etkinliği ile karşılayacak.

39 Burda AVM, 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek dilek ağacı etkinliği ile Hıdırellez'i ziyaretçileri ile birlikte kutluyor. Dilek ağacına 39 Burda logolu kartlarla asılan dileklerden bir tanesini 39 Burda AVM gerçekleştirecek.