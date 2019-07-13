39Burda AVM'de masa tenisi şöleni başlıyor

Lüleburgaz'da açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgenin gözde alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, 4 kategoride masa tenisi turnuvası düzenliyor.

Zirve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla 15 Temmuz 2019 pazartesi günü saat 11.30'da alışveriş merkezinde düzenlenecek turnuvaya katılacak 2008 ve üzeri doğumlular sporcular minikler kategorisinde, 2006-2007 doğumlular küçükler kategorisi, 2004-2005 doğumlular yıldızlar kategorisinde, 2004 doğumlular mix kategorilerinde yarışacaklar. Dereceye girecek sporculara avm yönetimi tarafından ödül verilecek.

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Zirve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Soner Polat “ Masa tenisi sporunun gelişmesi, taraftarın artması ve kitlelere yayılması için çeşitli sponsorlarla ödüllü turnuvalar yapılması, bu spora gönül vermiş sporcuların motive olması açısından çok önem arzetmektedir. İlçe ve bölgemizin en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM'nin hazırlamış olduğu projeye destek vererek bu sporu yapan sporcuların ödüllendirilmesine katkıda bulunacağı için projeyi birlikte hayata geçirdik. “

Trakya Şampiyonası özelliği taşıyor

“Yapılacak turnuva aynı zamanda Trakya Şampiyonası olma özelliği taşıyor. Trakya'dan Tekirdağ Gençlik Spor, Çerkezköy Belediye Spor, Şarköyspor, Çorlu Belediye Spor, Kırklareli Gençlik Spor, Edirne Gençlik Spor, Zirve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü, Lüleburgaz Gençlik Spor ve Lüleburgaz Traker kulüpleri katılacak” dedi.

Derece sahibi sporcular yarışacak

Aralarında derece sahibi sporcularında bulunduğu 118 sporcunun turnuvaya katılacağını söyleyen Polat, Trakya'da ilk defa kız-erkek karışık çiftli maçlar yapılacağını da belirtti.