İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

39Burda'dan lezzetli karne sürprizi

Lüleburgaz’da açıldığı günden beri gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiren ve Trakyalıların gözdesi durumunda olan 39Burda AVM, öğrencilere lezzetli bir sürpriz sunuyor.

Lüleburgaz'da açıldığı günden beri gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiren ve Trakyalıların gözdesi durumunda olan 39Burda AVM, öğrencilere lezzetli bir sürpriz sunuyor.


Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan ve kısa süre içerisinde Trakya ve İstanbul'u Lüleburgaz'a çeken 39Burda AVM, 14 Haziran 2019 cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilere lezzetli bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.


39Burda AVM, 14 Haziran cuma günü karnesiyle birlikte AVM'yi ziyaret eden öğrencilere Öküz Burger'den hamburger menü hediye edecek. Karnesiyle alıveriş merkezine gelen öğrenciler danışmadan kaydını yaptırarak tatile lezzetli bir başlangıç yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.