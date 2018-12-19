46 kişi sertifikalı çoban oldu

Nitelikli çoban yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi Eğitimi' projesi kapsamında düzenlenen çobanlık eğitimini başarıyla tamamlayan 46 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü, İş Kurumu Müdürlüğü, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Kırklareli Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında il genelinde 280 kursiyere 'Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi' (sertifikalı çobanlık eğitimi) verildi.

Kursun, Kırklareli'de ilk olarak Üsküp beldesinde verilmesi sebebiyle sertifika dağıtım töreni, Üsküp Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. Törene, Kırklareli İl Tarım Müdürü Funda Eylem Özel, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ve Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Bülent Oral katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Bülent Oral, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ve Kırklareli İl Tarım Müdürü Funda Eylem Özel'in konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.