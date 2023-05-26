5 ayda 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı, 3 bini sınır dışı edildi

Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 126 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılırken, 31 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 1 Ocak-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan devriye faaliyetleri hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 126 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında cumhuriyet savcısının talimatı ile adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 31 organizatör tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Olaylarda kullanılan 4 adet Zodyak tipi bot, 4 adet bot motoru, 60 adet can yeleği ve 105 araca el konuldu.

3 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Açıklamada ayrıca, "İdari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yurt içinde İstanbul, Edirne, Kilis, Kocaeli, Şırnak illeri; yurt dışında ise Fas, Afganistan, Cezayir, Irak ve Tunus ülkeleri olmak üzere toplam 224 sevk devriyesi görevlendirilerek, 3 bin 45 düzensiz göçmenin sevk ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."