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5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü

Kırklareli’nde 5 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi.

Kırklareli'nde 5 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi.


Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Tozaklı mevkinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışının ardından tarım arazilerinde hasar oluştu. Kırklarelili çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan ayçiçeği ve buğday tarlalarının başakları yan yattı.


Öte yandan, yetkililer ekili alanlarda meydana gelen zararları tespit etmek için çalışma başlattı.

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