İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

52 okulda beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında merkez ilçede 52 okulda toplam 3 bin 373 öğrenciye dengeli beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri gerçekleştirdi.


Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında merkez ilçede 52 okulda 3 bin 373 öğrenci, 169 öğretmen, 46 veli ve 18 okul çalışanına alanında uzman fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyenler tarafından beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi düzenledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.