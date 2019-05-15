52 okulda beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında merkez ilçede 52 okulda 3 bin 373 öğrenci, 169 öğretmen, 46 veli ve 18 okul çalışanına alanında uzman fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyenler tarafından beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi düzenledi.