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75 yaşındaki Rabiye Durdan sedyede oy kullandı

Kırklareli’nin Karakoç köyünde 75 yaşındaki Rabiye Durdan, ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.

Kırklareli'nin Karakoç köyünde 75 yaşındaki Rabiye Durdan, ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.


Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri ekipleri, kentte bulunan evden çıkamayan ve hastanede bulunan hastaları oy kullanmak üzere sandık başına götürdü.


Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan yatalak hastası olan Durdan ambulansla Karakoç Köyü İlköğretim Okulu'na götürüldü. Vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla 1125 numaralı sandığa götürülen Durdan, sedye üzerinde oy kullandı.

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