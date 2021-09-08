8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Gününde mesaiye egzersiz yaparak başladılar

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık çalışanları, Dünya Fizyoterapistler gününe dikkat çekmek amacıyla mesaiye egzersiz yaparak başladı. Müdürlük bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Fizyoterapist Nilgün Pehlivan'ın öncülüğünde 30 dakika egzersiz yapıldı.

Dünya Fizyoterapistler Gününe dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Bu gün Dünya Fizyoterapistler günü. Bizde Fizyoterapist arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bu güne dikkat çekmek için Fizyoterapistimizin eşliğinde sabah ısınması yaptık. Mesaimize ısınarak ve soğuyarak başlamış olduk. Hareketli hayata merhaba diyoruz ve hayatımıza mutlaka hareketli yaşamı koyalım istiyoruz” dedi.

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, tüm meslektaşlarının gününü kutladığını belirterek hareketli hayatın herkes için önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, korona virüsü pandemi döneminde herkesin hareketsiz kaldığını vurgulayarak, “Bu gün böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. Şimdi hareketli hayat herkes için çok önemli ve biz sağlıklı hayat merkezlerinde insanlara bunları aşılamak için çabalıyoruz. Sağlık için hareket etmeliyiz, sağlığımız korumak, geliştirmek için hareket etmeliyiz. Egzersiz bu nedenle çok önemli. Özellikle Covid-19 pandemi sürecinde oldukça hareketsiz kaldık. Bu hareketsiz kaldığımız süreçte insanlar evlerinde sağlıklarını yitirdiler. Pek çoğu hastalığa yakalandı. Bu dönemde yine egzersizin başında da yaptık hep birlikte göstermeye çalıştık. Nefes egzersizleri, solunum egzersizleri çok önemli herkes için çok önemli. Bunları öğretmeye çalışıyoruz herkese umarım faydalı olmuşuzdur” dedi.